ブラジルで開かれていたG20=主要20か国の首脳会議は閉幕しました。国際協調を重視してきたアメリカのバイデン大統領の退任を控え、中国が存在感を高めています。19日、G20首脳会議の集合写真に笑顔でおさまったアメリカのバイデン大統領。集合写真の撮影は通常、期間中に1回ですが、今回は2回行われました。バイデン氏は初日の撮影に遅刻し、不在のまま撮影が終了。「退任するバイデン氏の存在感低下を象徴している」などと報道さ