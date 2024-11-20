経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）が１４日（現地時間）に発表した報告書によると、昨年ＯＥＣＤ加盟３８カ国で永住権を受けて移民した人々は６５０万人だった。ＯＥＣＤ加盟国が受け入れた移民者数最多記録は２０２２年の６００万人だったが、１年間で１０％増えた。昨年移民者の流入が最も多かった国は米国だ。合計１１８万９８００人の移民者を新たに受け入れた。前年（１０４万８７００人）に比べて１３．４％増加した。続いて英国