「得点ルートが多様化したのは幸いだが、決定力を高めることが課題だ」。サッカー韓国代表の洪明甫（ホン・ミョンボ）監督はパレスチナと引き分けた後、このように話した。韓国代表は１９日（日本時間）、ヨルダンのアンマン国際競技場で行われた２０２６北中米ワールドカップ（Ｗ杯）アジア３次予選Ｂ組第６戦でパレスチナ代表と１−１で引き分けた。ＤＦ金玟哉（キム・ミンジェ、２８、バイエルン・ミュンヘン）のバックパ