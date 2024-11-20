韓国ガールズグループ「ＮｅｗＪｅａｎｓ（ニュージーンズ）」のメンバー、ハニが所属事務所ＡＤＯＲ（アドア）の親企業であるＨＹＢＥ（ハイブ）からいじめに遭ったという疑惑に対し、職場内いじめだという嘆願が提起された中で、担当部署である雇用労働部はハニを労働者と見るのは難しいため嘆願は成立しないという結論を出した。２０日、雇用労働部によると、ソウル地方雇用庁ソウル西部支庁はＮｅｗＪｅａｎｓのファンが提出し