グレープストーンが展開する、東京ばな奈とディズニーが贈る夢のスイーツショップコレクション「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」の5周年を記念し、アニバーサリー缶「ミッキーマウス&ミニーマウス/コーン ショコラ味」とオリジナルグッズが販売されます☆ 「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」誕生5周年記念「ミッキーマウス&ミニーマウス/コーン ショコラ味