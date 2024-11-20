野球の国際大会「ラグザスpresents第3回WBSCプレミア12」でオープニングラウンド敗退が決まった韓国の中で意地を見せた金倒永（キム・ドヨン）外野手（21）が最終的な夢について語った。韓国はグループBで日本、台湾に敗れ3勝2敗で予選敗退が決定。ただ、その中でもキム・ドヨンはキューバ戦でモイネロから満塁本塁打を放つなど5試合で17打数7安打、3本塁打、10打点と国際舞台でも通用する打力を示した。19日に韓国に帰