石原裕次郎さんの生誕90周年特別企画として、裕次郎さんが三船敏郎さんと共同製作し、初共演＆ダブル主演した1968年（昭43）公開の映画「黒部の太陽」（熊井啓監督）の上映が、21日午前11時から東京・丸の内ピカデリーで1回限りで行われる。「黒部の太陽」は、裕次郎さんの石原プロモーション（現石原音楽出版社）と三船プロダクションが共同製作。56年から63年まで行われた黒部川第四発電所（黒四ダム）工事、中でも関西電力大町