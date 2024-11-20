俳優遠藤憲一（63）主演のテレビ朝日系ドラマ「民王R」（火曜午後9時）の第5話が19日に放送され、平均世帯視聴率が2・6％（関東地区）だったことが20日、ビデオリサーチの調べで分かった。平均個人視聴率は1・5％だった。同作は人気作家池井戸潤さんの小説が原案。15年に同局が初映像化し、9年振りの「Return（リターン＝再来）」となる。前作は遠藤演じる現職総理大臣の武藤泰山とおバカな息子、翔（菅田将暉）の心と体が入れ替わ