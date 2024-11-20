橋本環奈がヒロインのNHK連続テレビ小説「おむすび」（月〜金曜）の19日に放送された第37回の平均世帯視聴率が14・1％（関東地区）だったことが20日、ビデオリサーチの調べで分かった。平均個人視聴率は8・0％だった。瞬間最高は初回の16・8％。時代は平成の“ど真ん中”、平成16年（2004年）。ギャル文化と出会った“平成ギャル”米田結が、栄養士として人の心と未来を結んでいく平成青春グラフィティ。「縁・人・未来」を結んで