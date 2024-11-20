５回目の試験飛行後に発射台に戻るスターシップのスーパーヘビーブースター＝１０月１３日、米テキサス州ブラウンズビル近郊/Sergio Flores/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）米宇宙企業スペースＸは１９日、全長約１２１メートルの大型宇宙船「スターシップ」をテキサス州ブラウンズビル近郊にある同社の施設から打ち上げる実験を行った。当初の計画では、打ち上げに使ったロケットブースターを発射台のロボットアームでキャッチする計