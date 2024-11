ケンブリッジ大学とロサンゼルス自然史博物館の研究チームが、ブラジルで2016年に発見された8000万年前の鳥類「ナバオルニス・ヘスティエ(Navaornis hestiae)」の化石を3Dスキャンし、脳を再現することに成功しました。これにより、ナバオルニスが始祖鳥(アーケオプテリクス)よりも大きな大脳を持ち、高い認知能力を持っていたことが示唆されています。Cretaceous bird from Brazil informs the evolution of the avian skull and