イーロン・マスク氏の宇宙企業スペースＸが月面・火星探査を目標に開発した大型宇宙船「スターシップ（Ｓｔａｒｓｈｉｐ）」の６回目の試験発射に乗り出した。１９日（現地時間）、米ＣＮＮ放送などによると、スターシップは同日午後４時（米中部時間）、テキサス州南部のボカチカ海岸の宇宙発射施設「スターベース」から打ち上げられた。スペースＸは昨年４・１１月から今年３・６・１０月まで５回にわたって似たような方式の地球