「第75回NHK紅白歌合戦」の出場歌手が19日発表された。出場歌手の中に、STARTO ENTERTAINMENT社所属のタレントの名前はなく、同社所属グループの紅白出場は2年連続でゼロとなる。【あわせて読む 】「結婚願望」語りは予防線？それとも…Snow Man目黒蓮ファンがざわつく「犬」と「1年後」NHKは旧ジャニーズ事務所創業者で、2019年に死去したジャニー喜多川氏の性加害問題を受け、昨年9月にSTARTO社所属タレントへの新規の出演依頼