◇卓球WTTファイナルズ2024福岡(11月20日〜24日、北九州市立総合体育館)2024年のWTTシリーズを締めくくる「WTTファイナルズ2024福岡」が20日から北九州を舞台に開催。シングルスの世界ランク上位16人、ダブルスでは上位8ペアのみが参加します。男子ダブルスでは、日本勢は2ペアが参戦。世界ランク6位の戸上隼輔選手、篠塚大登選手ペアは、前回大会準優勝の世界ランク3位の林詩棟選手、林高遠選手の中国ペアと戦います。世界ランク1