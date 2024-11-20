橋本環奈が主演を務める連続テレビ小説『おむすび』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第8週「さよなら糸島 ただいま神戸」（第39回）が11月21日に放送される。【写真】必死の表情の結（橋本環奈）明日の『おむすび』場面カット本作は、まだ身近で少し懐かしい“平成時代”を、脚本家・根本ノンジが大胆かつユーモア盛りだくさんで描く平成青春グラフィティ。“ギャル文化”と出会った主人公が、やがて栄養士となり、“目
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