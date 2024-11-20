通関ベース貿易収支（10月）08:50 結果-4612.0億円 予想-3900.0億円前回-2941.0億円（-2943.0億円から修正）（通関ベース貿易収支) 結果-3577.0億円 予想-1400.0億円前回-1872.0億円（通関ベース貿易収支・季調済)