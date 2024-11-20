アメリカのトランプ次期大統領がイーロン・マスク氏とともに、スペースXの宇宙船「スターシップ」の打ち上げを視察しました。【写真を見る】トランプ次期大統領 イーロン・マスク氏と宇宙船「スターシップ」打ち上げを視察トランプ次期大統領は19日、テキサス州のロケット発射場を訪れ、宇宙企業「スペースX」の創業者で、大統領選終了後、行動を共にしているイーロン・マスク氏から、今回打ち上げる宇宙船「スターシップ」に