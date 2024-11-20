ノルウェー皇太子妃の息子マリウス・ボルグ・ホイビー容疑者が性的暴行容疑で逮捕/Håkon Mosvold Larsen/NTB/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）ノルウェー警察は１９日、メッテ・マリット皇太子妃の息子、マリウス・ボルグ・ホイビー容疑者（２７）を性的暴行の疑いで逮捕したと明らかにした。ホイビー容疑者は、母親が２００１年にホーコン皇太子と結婚して皇太子妃になる前に生まれた。逮捕容疑は「意識がないか、他の理由で抵抗