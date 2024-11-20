Tetsushi Kajimoto［東京２０日ロイター］ - 財務省が２０日発表した１０月貿易統計速報によると、貿易収支は４６１２億円の赤字で、４カ月連続の赤字となった。欧米や中国への自動車輸出の不振を半導体需要が補い、輸出は前年同月比３．１％増加した。輸入は同０．４％増だった。ロイターの予測中央値は３６０４億円の赤字だった。貿易統計によると、１０月の為替レートは１４５．８７円と、前年同期比で２％の円高に転じた。