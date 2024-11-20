気迫のプッシュだった。11月19日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2024-25」の第2試合では、KADOKAWAサクラナイツの渋川難波（協会）が登板。3軒リーチを潜り抜けてアガリを決めるなど、巧みな打ち回しで個人連勝を引き寄せた。【映像】渋川が決死の覚悟でもぎ取った4000点当試合は起家から渋川、渋谷ABEMAS・多井隆晴（RMU）、セガサミーフェニックス・茅森早香（最高位戦）、KONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）の並