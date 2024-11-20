財務省が２０日発表した１０月の貿易統計（速報）によると、輸出額から輸入額を引いた貿易収支は４６１２億円の赤字だった。貿易赤字は４か月連続。赤字幅は前年同月（７０２９億円）から３４・４％縮小した。輸出額は３・１％増の９兆４２６７億円で、比較可能な１９７９年以降で１０月としては過去最高だった。増加は２か月ぶり。中国向けの集積回路（ＩＣ）用など半導体製造装置が４２・６％増と好調で、医薬品も米国向けを