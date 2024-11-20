東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値154.66高値154.80安値153.29 156.72ハイブレイク 155.76抵抗2 155.21抵抗1 154.25ピボット 153.70支持1 152.74支持2 152.19ローブレイク ユーロドル 終値1.0596高値1.0601安値1.0524 1.0700ハイブレイク 1.0651抵抗2 1.0623抵抗1 1.0574ピボット 1.0546支持1 1.0497支持2 1.0469ロ&#12