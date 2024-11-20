東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値163.86高値163.96安値161.50 167.17ハイブレイク 165.57抵抗2 164.71抵抗1 163.11ピボット 162.25支持1 160.65支持2 159.79ローブレイク ポンド円 終値196.14高値196.22安値193.58 199.69ハイブレイク 197.95抵抗2 197.05抵抗1 195.31ピボット 194.41支持1 192.67支持2 191.77ロ&#1254