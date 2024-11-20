東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値8.57高値8.62安値8.45 8.81ハイブレイク 8.72抵抗2 8.64抵抗1 8.55ピボット 8.47支持1 8.38支持2 8.30ローブレイク シンガポールドル円 終値115.63高値115.66安値114.36 117.37ハイブレイク 116.52抵抗2 116.07抵抗1 115.22ピボット 114.77支持1 113.92支持2 113.47ローブレイ