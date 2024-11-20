東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.6532高値0.6534安値0.6482 0.6602ハイブレイク 0.6568抵抗2 0.6550抵抗1 0.6516ピボット 0.6498支持1 0.6464支持2 0.6446ローブレイク キーウィドル 終値0.5912高値0.5913安値0.5874 0.5964ハイブレイク 0.5939抵抗2 0.5925抵抗1 0.5900ピボット 0.5886支持1 0.5861