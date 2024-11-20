大リーグ機構（MLB）は19日（日本時間20日）、全米野球記者協会（BBWAA）会員の投票による今季の最優秀監督にア・リーグはガーディアンズのスティーブン・ボート監督（40）が選出された。ア・リーグはタイガースのAJ・ヒンチ監督、ロイヤルズのマット・クアトラロ監督、ガーディアンズのスティーブン・ボート監督が最終候補に挙がっていた。1位票はボート監督が27票、クアトラロ監督が2票、ヒンチ監督が1票で、総得点はボー