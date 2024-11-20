北朝鮮が大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）で米国本土を威嚇するのに必要な大気圏再進入技術はまだ確保できていないと判断する米軍指揮官の分析・見解が示された。米国のインド太平洋司令官のサミュエル・パパロ氏は１９日（現地時間）、ワシントンＤ．Ｃ．にあるシンクタンク「ブルッキングス研究所」との対談で、北朝鮮が先月試験発射したＩＣＢＭの最高高度が７０００キロメートルを越えた点に言及して「米国全土を射程圏に置くこ