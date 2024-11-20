全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・虎ノ門のモーニングビュッフェのお店『アンダーズ東京ザタヴァングリル＆ラウンジ』です。上質な味と空間、器に眺望、すべてが心地いいシアワセ51階の店内に足を踏み入れると、天窓から射す陽光と目前に広がる都心の絶景に、パッと心が華やぐ。虎ノ門ヒルズ森タワー最上階に位置するホテルのダイニング。ここでは、主菜が8