【ニューヨーク共同】19日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比01銭円高ドル安の1ドル＝154円64〜74銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.0591〜0601ドル、163円85〜95銭。米長期金利の低下に伴い日米金利差の縮小が意識され、円買いドル売りが優勢となったが、その後、ドルを買い戻す動きも見られた。