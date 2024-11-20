○経済統計・イベントなど ０８：５０日・貿易統計 １６：００独・生産者物価指数 １６：００英・消費者物価指数 １６：００英・小売物価指数 １６：１５日・訪日外国人客数 １９：００ユーロ・建設支出 ２１：００米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数 ２２：００ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が発言 ※インド市場が休場 ○決算発表・新規上場など ※