＜11月19日の5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1418) インタライフ 東証スタンダード [ 282.0 | +0.35% ] (145A) エルイズビー 東証グロース [ 673.0 | -2.46% ] (1481) 日興経済貢献 東証ETF [ 2,836.0 | +0.21% ] (1483) ｉＳ設備人材 東証ETF [ 2,810.0 &#124