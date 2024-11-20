＜11月19日の25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1821) 三井住友建設 東証プライム [ 370.0 | +0.27% ] (2702) マクドナルド 東証スタンダード [ 6,270.0 | 0.00% ] (2810) ハウス食Ｇ 東証プライム [ 2,834.0 | -1.15% ] (2849) ＧＸ高配Ｅ日 東証ETF [ 4,350.0 | +0.34