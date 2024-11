Every Little Thingが、冬にぴったりの楽曲を集めたアルバム『Every Little Thing WINTER SELECTION』を11月20日に配信限定でリリースする。◆プロモーション映像このアルバムには、大切な人への愛と絆のもろさ、そしてその中にある温かな想いが描かれた「fragile」や、恋に対する純粋でまっすぐな想いが込められた歌詞と、柔らかで優しい歌声が印象的な「恋をしている」など、心に寄り添うメロディと歌詞が聴く人を温かな気持ちに