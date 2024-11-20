相葉雅紀が司会を務め、12月4日と11日の2週連続で放送される音楽特番『2024FNS歌謡祭』（フジテレビ系）の第2弾出演アーティストが発表された。 （関連：【一覧】『2024FNS歌謡祭』解禁済み出演アーティスト） 今回発表されたのは、第1夜にNCT DREAM、『Endless SHOCK』2024カンパニー、KinKi Kids、ゴスペラーズ、Stray Kids、Snow Man、DISH//、TWS、東方神起、Travis Japan、TREASURE、NewJeans