NY株式19日（NY時間15:27）（日本時間05:27） ダウ平均43248.01（-141.59-0.33%） ナスダック18964.63（+172.82+0.92%） CME日経平均先物38295（大証終比：-125-0.33%） 欧州株式19日終値 英FT100 8099.02（-10.30-0.13%） 独DAX 19060.31（-128.88-0.67%） 仏CAC40 7229.64（-48.59-0.67%） 米国債利回り 2年債 4.272（-0.008） 10年債 4.381（-0.033） 30年債 4.568