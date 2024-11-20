「大相撲九州場所・１０日目」（１９日、福岡国際センター）大関琴桜が平幕翔猿を引き落としで下した。誕生日を白星で飾り、１敗で首位を堅持。祖父の先代琴桜の後を追いかけるように、２７歳で迎える大関昇進５場所目で初優勝を狙う。大関豊昇龍も琴勝峰を寄り切って、１敗の優勝争いを並走。新大関の大の里は大栄翔に寄り切られて、痛い３敗目を喫した。１敗は琴桜、豊昇龍、平幕隆の勝。阿炎と尊富士が２敗で続く。誕生日