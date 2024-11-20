NY株式19日（NY時間14:09）（日本時間04:09） ダウ平均43355.48（-34.12-0.08%） ナスダック18980.91（+189.10+1.01%） CME日経平均先物38410（大証終比：-10-0.03%） 欧州株式19日終値 英FT100 8099.02（-10.30-0.13%） 独DAX 19060.31（-128.88-0.67%） 仏CAC40 7229.64（-48.59-0.67%） 米国債利回り 2年債 4.263（-0.017） 10年債 4.375（-0.039） 30年債 4.566（