【モデルプレス=2024/11/19】5人組アーティスト・Da-iCEが、早稲田大学「早稲田祭2024」(11月2日開催)で行われた「AGESTOCK2024 in WASEDA ARENA」に出演した。【写真】Da-iCEメンバーの可愛すぎる女装姿◆Da-iCE、5人歌唱で新鮮パフォーマンス『AGESTOCK2019 in TOKYO DOME CITY HALL』から5年ぶりにAGESTOCKのステージに立ったDa-iCE。カウントダウンと観客の歓声と共に登場し、1曲目に披露したのは『Clap and Clap』。同曲に