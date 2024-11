BBCのデザインシステムチームに所属するソフトウェアエンジニアのジョシュ・トゥマス氏が、外部モニターがメインモニターの上部または左側に配置されている場合にBBCのサイトの一部の機能が動かなくなるバグについて原因調査の過程をブログに投稿しました。How a BBC navigation bar component broke depending on which external monitor it was on - Josh Tumathhttps://www.joshtumath.uk/posts/2024-11-08-how-a-bbc-navigatio