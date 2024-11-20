歌手イ・スンユンが、ニューアルバムについて語った。彼は最近、ソウル江南（カンナム）区のあるカフェで、3rdフルアルバム「YEOK SEONG／易聲」発売記念インタビューを行った。昨年1月に発売した2ndフルアルバム「Shelter Of Dreams」に続き、1年9ヶ月ぶりにフルアルバムをリリースした彼は、これまでリスナーの心に響くメッセージで時代を洞察する音楽を披露してきただけに、今回のアルバムにも自身が伝えたい話を込めた。「易聲