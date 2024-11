モデル・俳優の高橋メアリージュン(37)が19日、自身のインスタグラムを更新。実母、妹でタレント・高橋ユウ(33)との“顔出し”母娘ショットを公開した。【写真】「美人トリオ!!」「似てますね」母親&妹・ユウと“顔出し3S”のメアリージュン「Family photo Thank you for celebrating my B.D」とつづり、母&ユウとの3ショットをアップ。今月8日に誕生日を迎えた自身のお祝いをしてもらったようで、写真にはグラスを手に