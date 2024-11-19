スヌーピーのテーマカフェ「PEANUTS Cafe(ピーナッツ カフェ)」から、毎年大人気のラッキーバッグが登場！ここでは、気になるバッグの中身や購入方法を紹介しよう。【画像】ラッキーバッグの中身はこちら！(※写真はあくまで一例)【数量限定】PEANUTS Cafe(ピーナッツ カフェ)から毎年恒例ラッキーバッグが登場！■今年も盛りだくさん！ラッキーバッグの中身をちょっとだけのぞき見PEANUTS Cafeが贈る「2025 ラッキーバッグ」(各1