Âîµå¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥­¥ó¥°¾å°ÌÁª¼ê¤ÇÁè¤¦£×£Ô£Ô¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ê£²£°Æü³«Ëë¡¢Ê¡²¬¡¦ËÌ¶å½£»ÔÎ©Áí¹çÂÎ°é´Û¡Ë¤òÁ°¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Å¸Ë¾µ­»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£Æ±¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÁÜ¸Ñ¡×¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤ÈÆüËÜ¤Î½÷»ÒÂîµå¤ÎÂÐ·è¤¬Âç¤­¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤«¤éÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Î£²¿Í¤Î¥¨¡¼¥¹Áª¼ê¡¢Â¹±Ïèµ¤È²¦ÒØ碰¤Ï¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Îº¸¾å¤È±¦²¼¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢Í­Ì¾¤ÊÆüËÜ¤ÎÂîµåÁª¼ê¤òÁË»ß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦½ÅÍ×¤ÊÇ¤Ì³¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¡¢Â¹±Ïèµ¤È²¦ÒØ