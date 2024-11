AI検索エンジンのPerplexityが2024年11月18日に、ワンクリックで商品を購入できる機能「Buy with Pro」や写真を使った商品検索機能「Snap to Shop」を発表しました。Shop like a Pro: Perplexity’s new AI-powered shopping assistanthttps://www.perplexity.ai/ja/hub/blog/shop-like-a-proIntroducing Perplexity Shopping: a one-stop solution where you can research and purchase products. It marks a big leap forward in