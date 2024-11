1230億パラメーターと128kコンテキストウィンドウを備えGPT-4oに匹敵するベンチマーク性能を記録した「Mistral Large 2」やマルチモーダルAI「Pixtral 12B」、小規模モデルの「Ministral 3B/8B」などを展開しているAI開発企業のMistral AIが、チャットAI「Le Chat」の大幅なアップデートを発表しました。Mistral has entered the chat | Mistral AI | Frontier AI in your handshttps://mistral.ai/news/mistral-chat/Mistral AIが