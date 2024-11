通信会社のCiniaが2024年11月18日、フィンランド・ヘルシンキとドイツ・ロストックを結ぶ約1200kmの海底ケーブルが切断されたことを発表しました。これを受け、フィンランド政府とドイツ政府は共同で「徹底的な調査が進行中です」と述べています。A fault in the Cinia C-Lion1 submarine cable between Finland and Germanyhttps://www.cinia.fi/en/news/a-fault-in-the-cinia-c-lion1-submarine-cable-between-finland-and-germa