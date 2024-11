PGAツアーのプレーオフ第2戦「BMW選手権」の会場は、標高が1600メートル以上にあるが、同じコロラド州内には、さらに高い標高3100メートルのゴルフ場があると聞いて突撃! 標高3100メートル!北米一高い場所にあるコース マウントマッシブ ゴルフコース Mt. Massive Golf Course 住所:259 Co Rd 5, Leadville, CO 80461 USA www.mtmassivegolf.com 「BM