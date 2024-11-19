「生きる」「二十億光年の孤独」など、易しくも大胆な言語感覚で幅広い世代に愛された、戦後現代詩を代表する詩人の谷川俊太郎（たにかわ・しゅんたろう）さんが13日、亡くなった。92歳だった。谷川俊太郎さん=2023年11月1931年、哲学者・谷川徹三の長男として東京で生まれた。16歳から詩作を始める。52年に第1詩集「二十億光年の孤独」を刊行してデビュー。宇宙の壮大さを後景に個人の内面をとらえた新鮮な表現が注目された。