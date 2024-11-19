歌手で俳優の香取慎吾（４７）が２７日に配信リリースする３ｒｄアルバム「ＣｉｒｃｕｓＦｕｎｋ」で歌手・中森明菜（５９）と初コラボをしていることが１８日、分かった。コラボ曲は明菜が１９８８年にリリースした「ＴＡＴＴＯＯ」。昭和に生まれた名曲を、装いも新たに令和の強力タッグで歌い上げる。香取は「『ＴＡＴＴＯＯ』という楽曲が好きで、いつかカバーをさせていただきたいと思っていました」と明菜へのオファー