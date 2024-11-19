【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■中森明菜の名曲「TATTOO」を、まさかの一緒にブースに入るスタイルで、向き合って、目を見ながら歌唱！ 香取慎吾が、11月27日にリリースする3rdアルバム『Circus Funk』に、「TATTOO（feat. 中森明菜）」の収録が決定した。 また、アルバムの配信リリースに先駆け、11月20日に先行配信シングルとして「TATTOO（feat. 中森明菜）」のリリースが決定、ジャケッ